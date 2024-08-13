HAK-İŞ kitlesel mitinglere başlıyor

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ), Türkiye’nin 3 ilinde kitlesel miting yapacağını duyurdu.

HAK-İŞ Yönetim Kurulu, vergi adaletsizliği, ek protokol zam talebi, işten çıkarmalar, sendikal baskılar, kayıt dışı istihdam, işsizlik, örgütlenmenin önündeki engeller ve iş kazaları başta olmak üzere çalışma hayatının gündemindeki konulara ilişkin talepleri dile getirmek üzere gerçekleştireceği miting tarihlerini açıkladı.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan başkanlığında, HAK-İŞ Yönetim Kurulu, sendikalar ve üyelerin katılımıyla 23 Ağustos’ta Kayseri’de, 5 Eylül’de Kocaeli’nde ve 13 Eylül’de Gaziantep’te gerçekleştireceği mitinglerle taleplerini dile getirecek.