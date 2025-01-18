Hak-İş’e tepki: Kayyum sendikayı da yönetiyor

Emek Servisi

Kayyumla yönetilen Mardin Büyükşehir Belediyesi’nde işten atılan 200 işçi, Hak-İş’e tepki gösterdi. MA’nın haberine göre Hak-İş’e bağlı Hizmet-İş, aralarında üyelerinin de bulunmasına rağmen işçi kıyımına sessiz kaldı.

Hizmet-İş, işçilerin ek protokol talebine de kulaklarını kapattı. Hem kayyum ataması hem de ek protokole dair herhangi bir girişimde bulunulmaması sendika ile işçileri karşı karşıya getirdi.

14 Ocak’ta belediye binasında yaşanan gerginlik sırasında Hizmet-İş Mardin Şubesi Başkanı Aziz Adıbelli’ye tepki gösteren bir grup işçi, ek protokolün neden imzalanmadığını sorarak, “Hani ek protokolünüz? Yönetimden ne fiyat istediniz? Talebiniz nedir bize de anlatın. Her ay bizden milyonlarca kesinti yapıyorsunuz. Bir soru cevaplamaktan kaçıyorsunuz. Yaptığınız kesinti karşılığında ne yapıyorsunuz? Önceki yönetimde muhatabımız yok diyordunuz, şimdi de mi muhatap bulamıyorsunuz? Neden ek protokol imzalanmıyor” dedi. Tepkisini dile getiren işçiyi “Ortalığı karıştırıyorsun” diyerek suçlayan Adıbelli, daha sonra belediyeden ayrıldı. Yaşananlara dair konuşan işçiler, Hak-İş’in her dönem kayyum yönetiminin önlerine koyduğu protokolü imzalamakla yetindiğini belirtti.

İsimlerini vermek istemeyen işçiler, şöyle devam etti: “Hak-İş adeta kayyumun takozluğunu yapıyor. Kayyum, belediyeyi yönettiği gibi sendikayı da yönetiyor. Sendika yöneticileri sadece maaşlarına ve paralarına bakıyor. 200 kadar arkadaşımız işten çıkarıldı tek bir açıklama yapılmadı ve karşı çıkılmadı. ‘İşçilere dokunmayın’ demediler. Şimdi de ek protokolden bahsetmiyorlar. Ne zaman bahsedecekleri de bilmiyoruz.”