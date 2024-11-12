Hak kaybı yaşıyoruz

Haber Merkezi

Hekimlerin çalışma esaslarıyla ilgili düzenlemeye karşı açılan dava yarın Danıştay 10. Dairesi’nde görülecek. Duruşma öncesi açıklama yapan hekimler, düzenlemenin hekimlerin serbest çalışma hakkını kısıtlayıp muayenehanelere darbe indirdiği belirterek "Hak kaybına uğruyoruz. Haklı taleplerimiz dikkate alınarak düzenlemenin iptal edileceğine inanıyoruz" dedi.

1200 hekimin yönetmeliğin iptali için Danıştay’a açtığı dava öncesi dün Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu ve ATO Özel Hekimlik Komisyonu basın açıklaması yaptı. Açıklamayı okuyan ATO Özel Hekimlik Komisyonu’ndan Dr. Özgür Canoler, 2002’den bugüne uygulanan Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında hekimlerin ve hastaların hak kaybına uğradığına dikkat çekti.

Canoler, "6 Ekim 2022 ve 7 Ocak 2023 tarihli yönetmelik değişiklikleri ile muayenehane hekimlerinin özel hastaneler ile çalışma koşullarının kısıtlanması da bu hak kayıplarından biridir. Anayasa ve ilgili yasalara uygun olmayan Sağlık Bakanlığı’nın bu düzenlemelerinin, Danıştay 10. Dairesi tarafından haklı taleplerimiz dikkate alınarak iptal edileceğine inanıyoruz" diye konuştu. Türk Tabipleri Birliği tarafından da her iki yönetmeliğin yargıya taşındığını açıklayan Canoler, şöyle konuştu: "Hekimler olarak serbest çalışabilme ve bağımsız hekimlik yapabilmek için var olan haklarımızı sonuna kadar savunacağız. Herhangi bir nedenle hekimlik mesleğini serbest olarak yapma ihtiyacı hissettiğimizde bu hakkı, hiçbir zorlayıcı etken, engel olmadan kullanabilmek istiyoruz."

∗∗∗

YÖNETMELİK ADİL DEĞİL

TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Alpay Azap ise "Amaç özellikle cerrahi branşta çalışan hekimleri özel hastanelere mecbur bırakmak. Yönetmelik iptal edilmezse hastaları ameliyat edecek muayenehane bulamayacaklar" dedi.

Prof. Dr. Alpay Azap

TTB Merkez Konseyi Başkanı

Serbest çalışan hekim Volkan Tayfur ise "Yönetmelikler özel muayene açamazsın demiyor, ancak her yoldan hekimin serbestçe çalışması engelleniyor. Anayasal hakkımız gasp ediliyor" ifadelerini kullandı.