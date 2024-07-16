Hak kaybına yargı freni

Hatay’da az hasarlı olan, rezerv alan içinde kalan bazı konutlar için verilen tahliye ve yıkım kararına mahkeme “Dur” dedi. Afetzedeler “Yürütmeyi durdurma kararı bizim için ışık” derken avukatlar “Sürecin takipçisiyiz” dedi.

6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 kentte barınma, rezerv alan, hijyen, konteyner gibi birçok soruna aylardır çözüm bulunamadı. Afetle yerle bir olan kentlerin başında gelen Hatay’da ise rezerv alan tartışmaları derinleşti. Yurttaşlardan bazılarının az hasarlı ya da hasarsız konutlarına verilen yıkım ve tahliye kararlarına karşı açtıkları davada ise geçen günlerde yürütmeyi durdurma kararı verildi.

Hatay’ın Antakya ilçesinde Gazi Mahallesi’nde 3276 No’lu Sokakta ve Çekmece/ Gazi Mahallesi 2128 ada 2 parselde bulunan yapının tahliye edilmesine ilişkin açılan davada gelişme yaşandı. Hatay 5’inci İdare Mahkemesi’ne depremzedeler tarafından Hatay Valiliği ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na açtığı davada söz konusu yapılara ilişkin tahliye ve yıkım kararları durduruldu. Davada, mahkeme idarenin savunması alınıp yeniden karar verilmesi istendi.

Tahliye ve yıkım tebligatlarının hasarsız ve az hasarlı binalara verildiğini söyleyen depremzedelerin avukatı Sevim Küçük, süreci şöyle anlattı: “Hatay Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü tarafından rezerv yapı alanda bulunan binaların tahliye edilmesi için tebligat gönderildi. Tahliye edilmesi istenilen binanın kapısına tebligatlar asıldı. Maksimum 20 gün içinde binanın boşaltılması istendi. Bu tahliye ve yıkım yazısının gelmesinin ardından tahliye ve yıkım işleminin iptali için yürütmeyi durdurma talepli idare mahkemesinde dava açtık. Mahkeme de bizim talebimizi yasalara, hukuka uygun görerek yürütmeyi durdurma kararı verdi. Tabii dava devam ediyor. Bu hukuken olması gereken bir karardı aksi halde ciddi hak kayıpları yaşanacaktı. Şimdi idarenin savunma yapmasını bekleyeceğiz.”

Sürecin takipçisi olacaklarını söyleyen Küçük “Rezerv alan belirleme işleminin iptali için de davalar açılacak, açılması gerekiyor. Sonuna kadar takip edeceğiz. Biz Hatay’dan, Antakya’dan asla vazgeçmeyiz. Yeniden kuruluncaya kadar devam edeceğiz” dedi.

KAYGI İÇİNDEYİZ

Depremzedeler ise sürecin şeffaf yürütülmesi konusunda çağrı yaparak “Kaygı içindeyiz. Yürütmeyi durdurma kararı bizim için bir ışık. Sadece haklarımızın baki kalmasını istiyoruz” diye konuştu.