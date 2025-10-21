Hak kayıpları yaşanmamalı!

ASİM-SEN (Askeri İş Yerlerinde Görevli Kamu Çalışanları Sendikası), askeri hastanelerin yeniden açılması durumunda emekçilerin çalışma ve yaşam koşullarına ilişkin açıklama yaptı.

ASİM-SEN Genel Başkanı Özgür Karaca, askeri hastanelerin devredilmesi sürecinde sistemin içinde hemşireler, sağlık teknisyen ve teknikerleri, teknik hizmet personeli, idari personel, destek hizmetleri personeli gibi 12 binin üzerinde personel bulunduğunu hatırlattı. Kapatılması baştan bu yana hata olan askeri hastanelerin, varlığı itibariyle sağlıklı bir silahlı kuvvetlerin omurgası konumunda olduğunu söyleyen Karaca, “Askeri hastanelerin yeniden açılarak Millî Savunma Bakanlığına devri elzem ve doğru bir karar olacaktır” dedi.

Devredilenin sadece binalar, cihazlar ve araçlar olmadığını, insanların da bu devrin kapsamı içinde olacağını vurgulayan Karaca, emekçilerin haklarının korunması hususunda çok hassas davranılması gerektiğini söyledi. Karaca, askeri hastanelerin kapatılması sürecinde asker ve sivil personelin mali, özlük ve sosyal haklarının kaybı gibi sorunlarla karşılaşıldığını belirtti.

Askeri hastanelerin yeniden tesisi sürecinde tüm çalışanların statü farkı gözetilmeksizin hak ve menfaatlerinin korunması ve güçlendirilmesi gerektiğini dile getiren Karaca, şunları kaydetti: “Örneğin; devrin gerçekleşmesiyle birlikte daha öncesinde veya yeni katılacak olan subay, astsubay, uzman erbaş statülü doktor, hemşire, sağlık veya destek hizmeti veren asker personel, silahlı kuvvetler tazminatı, bölge tazminatı, orduevi ve askeri kamplar gibi haklardan yeniden faydalanacakken, askeri hastaneye çalışmaya devam edecek sivil sağlık ve destek personeli bu ve bunun gibi birçok haklardan mahrum kalacaktır. Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa göre çalışan askeri personelin mali, sosyal ve özlük hakları ile Devlet Memurları Kanunu’na göre çalışan sivil personelin şartları arasındaki ayrımcılık ortadan kaldırılmalıdır.

Sivil ve askeri personel arasında bir ayrımcılık veya iş barışını bozabilecek farklılıklardan kaçınılması önemlidir.”