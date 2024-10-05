Hak savunana yargı sopası

Haber Merkezi

Kadına yönelik şiddet ve cinayetlerin ardı arkası kesilmiyor. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu verilerine göre, geçen ay 34 kadın erkekler tarafından öldürüldü, 20 kadın ise şüpheli şekilde hayatını kaybetti. Cezasızlık politikasıyla erkekler korunurken, cinayetleri protesto eden kadın hakları savunucularına ise soruşturma açılıyor. Kadınlar tepkili.

%65’İ EVİNDE ÖLDÜ

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu (KCDP), 2024 eylül ayı raporunu yayımladı. Yayımlanan rapora göre, Türkiye’de bir ayda 34 kadın öldürüldü; 20 kadının ölümü ise şüpheli bulundu. Öldürülen 34 kadından 12’si boşanmak istediği; barışmayı, evlenmeyi ve ilişkiyi reddettiği için öldürüldü.

Öte yandan Ağustos ayında öldürülen 34 kadının 16’sı evli olduğu erkek, 4’ü eskiden birlikte olduğu erkek, 4’ü birlikte olduğu erkek, 2’si oğlu, 2’si tanıdığı biri, 1’i akrabası, 1’i babası, 1’i eskiden evli olduğu erkek, 1’i tanımadığı biri tarafından öldürülmüştü. 2 kadının öldürüldüğü kişiyle yakınlığı tespit edilemedi. Bu ay kadınların yüzde 47’si evli olduğu erkek tarafından öldürüldü. Kadınların 22’si evinde, 6’sı sokakta, 3’ü işyerinde, 1’i otelde, 1’i arabada öldürüldü. 1 kadının öldürüldüğü yer ise belirlenemedi. Bu ay öldürülen kadınların %65’i evlerinde hayattan koparıldı.

Eylül ayında öldürülen kadınların 18’i ateşli silahlarla, 10’u kesici aletle, 4’ü darp edilerek, 2’si boğularak öldürüldü. Bu ay öldürülen kadınların %53’ü ateşli silah ile katledildi.

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YEDİ KADINA SORUŞTURMA AÇILDI

Muğla’nın Menteşe ilçesinde 27 Ağustos’ta boşanma aşamasındaki eşi Senem Kıvrık’ın Muhittin Kıvrık tarafından katledilmesini protesto eden kadınlara Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma açıldı. Soruşturma açılan 7 kadın dün karakola ifade vermeye gitti. Muğla Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Alev Öztürk ise soruşturmanın usulsüz olduğu gerekçesiyle ifade vermedi.

Öztürk “Kadın ve avukat kimliğiyle bu eylemde ve yürüyüşte bulundum. Dün (önceki gün) ben ve 7 kadın arkadaşım hakkında soruşturma başlatıldığı ve ifade alınacağı bilgisi verildi. Sırasıyla ifadelerimizi verdik. Her gün 3 kadının öldürüldüğü ülkede o acıya, öfkeye ses çıkaran kadınlar hakkında yasal işlem başlatmak çok acı. Ben avukat kimliğimle orada bulunmuş olmam sebebiyle hakkımdaki soruşturmayı avukatlık kanunu gereği ancak Adalet Bakanlığı’nın özel izni doğrultusunda direkt cumhuriyet savcısının yürütmesi gerekirdi ancak benim hakkımda da yakalama emri çıkartılıp güvenlik şubeden ifadem için çağırdılar. Ben bu soruşturmanın usulsüz olduğunu söyledim ve ifademi vermedim. Hukuki sürecin takipçisi olacağız” ifadelerini kullandı.