Hak savunucuları için özgürlük çağrısı

Haber Merkezi

İzmir’deki insan hakları ve hukuk örgütleri, Avrupa Konseyi Türkiye Gençlik Delegesi, insan hakları savunucusu Enes Hocaoğulları’nın tutuklanmasına İnsan Hakları Derneği (İHD) İzmir Şubesi’nde düzenlediği basın toplantısıyla tepki gösterdi. Toplantının yapıldığı salona,"Enes Hocaoğulları’na özgürlük. İnsan hakları savunucuları susturulamaz" pankartı asıldı.

Kurumlar adına hazırlanan ortak metni okuyan avukat Nehir Bilece, "Enes Hocaoğulları’nın derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılmasını, ifade özgürlüğünü kısıtlayan maddelerin kaldırılmasını, BM İnsan Hakları Savunucularının Korunmasına İlişkin Bildirge’nin gereklerinin yerine getirilmesini, insan hakları savunucularına yönelik tüm idari ve yargısal tacizlere derhal son verilmesini talep ediyoruz" dedi.