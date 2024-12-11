Hak savunucularından Meclis’te adalet talebi

Haber Merkezi

Mahpus aileleri, barış akademisyenleri, 10 Ekim aileleri, KHK’liler ve hak savunucularının da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi, dün Meclis önünde bir araya gelerek adalet talep etti. Eylemde konuşan Barış Akademisyeni Yasemin Özgün, 2016 yılından itibaren çok sayıda akademisyenin işsizliğe ve açlığa mahkûm bırakıldığını hatırlattı.

Özgün “Bu haksızlık, hukuksuzluk tüm boyutlarıyla devam etmekte pek çok arkadaşımız tam zamanlı işlerde çalışamıyorlar. Var olan sistem içerisinde kendilerine yer bulamıyorlar ve öğrencilerinden, akademiden ve barış mücadelesinden uzaklaştırılmaya çalışıldılar ama mücadelemiz sürecek bütün arkadaşlarımız dönene kadar” dedi.

KHK’liler Platformu adına söz alan Emin Korkmaz ise sorunların çözümü olarak Meclis’i işaret ederken Akdeniz Tutuklu ve Hükümlü Aileleri ile Yardımlaşma Derneği’nden (AATUHAY-DER) Refika Akın, hasta tutukluların tahliye edilmesini talep etti.