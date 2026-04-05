Hakan Bahçetepe: "Bu güven, bu inanç ve bu yürüyüş asla yarım kalmayacak"

Tutuklu bulunan Gaziosanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, 10 aydır cezaevinde olmasına ilişkin açıklama yaparak "Şartlar ne olursa olsun, o gün verdiğim sözün arkasındayım. Çünkü bu güven, bu inanç ve bu yürüyüş asla yarım kalmayacak" dedi.

Bahçetepe, sosyal medya hesabından paylaşılan mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Mazbatamı aldığım, komşularımla buluştuğum o gün; Gaziosmanpaşa’nın bana duyduğu güveni ve yüklediği sorumluluğu derinden hissettim. Bu görev, sadece bir unvan değil; her bir komşumun bana emanetidir. Attığımız her adımda bu emanete layık olmak, Gaziosmanpaşa’ya en iyi hizmeti sunmak için büyük bir kararlılıkla çalıştık. Ne yazık ki 10 aydır Gaziosmanpaşa’ma hizmet etmekten uzağım. Ancak şartlar ne olursa olsun, o gün verdiğim sözün arkasındayım. Çünkü bu güven, bu inanç ve bu yürüyüş asla yarım kalmayacak."