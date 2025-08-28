Hakan Çakır cinayetinin şüphelileri, gözaltındayken hastaneden kaçmış

Ankara'nın Keçiören ilçesinde 23 yaşındaki Hakan Çakır'ın bıçaklanarak öldürüldüğü olayın ardından gözaltına alınan Taha Yahya Z. ve Baddal Samet Z.'nin kontrol için götürüldükleri hastaneden kaçtıkları ortaya çıktı.

Olayda Çakır'ın ağabeyi Hakkı Can Çakır ile babası Şahin Çakır da bıçaklanarak yaralanmıştı.

Cinayetle ilgili Cemal Z. ile oğulları Taha Yahya Z., Baddal Samet Z. ve Ahmet Emir Z. tutuklandı, Umut K. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

İFADELERİNE ULAŞILDI

Olayın ardından Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan cinayet şüphelileri Taha Yahya Z. ve Baddal Samet Z.'nin kontrol için götürüldükleri hastaneden kaçtıkları ortaya çıktı.

Daha sonra yakalanan kardeşlerin ifadelerine de ulaşıldı. Baddal Samet Z., emniyette korktuğunu ve bu yüzden hastanede kaçtığını belirterek, bir yerde oturduğunu ve sonrasında polislerin gelip kendisini aldığını söyledi.

Baddal Samet Z., "Benim üzerimde kana bulanmış elbiseler yoktu. Zaten bizim üzerimizdeki elbiseler polis tarafından alındı. Benden DNA incelemesi için kan örneği de alındı. Çivili sopaları yerde bulduk. Üzerinde çivi olduğunu görmedik. Babam Cemal'de de Ahmet Emir'de de silah veya bıçak yoktu. Karşı tarafın nasıl bıçaklandığını görmedim" dedi.