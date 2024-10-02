Hakan Çalhanoğlu frikikten attı: Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci hafta maçında Arsenal ile Paris Saint-Germain karşı karşıya geldi. Emirates Stadyumu’nda oynanan maçı ev sahibi ekip, 2-0 kazandı.

Arsenal’e galibiyeti getiren golleri 20’nci dakikada Kai Havertz ve 35’inci dakikada Bukayo Saka attı. Bu sonucun ardından Arsenal, 4 puana ulaşırken; Paris Saint-Germain ise 3 puanda kaldı.

NURİ ŞAHİN YÖNETİMİNDEKİ BORUSSİA DORTMUND’DAN FARKLI GALİBİYET

Teknik direktörlüğünü Nuri Şahin’in yaptığı Borussia Dortmund, sahasında Celtic’i konuk etti. İlk yarıyı 5-1 önde tamamlayan Borussia Dortmund, maçı 7-1 kazandı. Alman ekibine 3 puanı getiren golleri 7’nci dakikada Emre Can, 11, 29 ile 42’nci dakikada Karim Adeyemi, 40 ile 66’ncı dakikada Sehrou Guirassy ve 79’uncu dakikada Felix Nmecha kaydetti. Konuk ekibin tek golü ise 9’uncu dakikada Daizen Maeda’dan geldi. Nuri Şahin yönetiminde Şampiyonlar Ligi’nin yeni formatına 2’de 2 ile başlayan Borussia Dortmund puanını 6 yaptı. Celtic ise 3 puanda kaldı.

HAKAN ÇALHANOĞLU’NUN DA GOL ATTIĞI MAÇI INTER, 4-0 KAZANDI

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nun formasını giydiği İtalya Serie A ekibi Inter, sahasında Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız’ı ağırladı. Giuseppe Meazza’da oynanan maçı ev sahibi Inter, 11’inci dakikada Hakan Çalhanoğlu, 59’uncu dakikada Marko Arnautovic, 71’inci dakikada Lautaro Martinez ve 81’inci dakikada Mehdi Taremi’nin golleriyle 4-0 kazanmayı başardı. Inter puanını 4’e yükseltirken; Kızılyıldız ise henüz puanla tanışamadı.

Gecenin sonuçları şu şekilde:

Salzburg – Brest: 0-4

Stuttgart – Sparta Prag: 1-1

Slovan Bratislava – Manchester City: 0-4

Borussia Dortmund – Celtic: 7-1

Bayer Leverkusen – Milan: 1-0

Inter – Kızılyıldız: 4-0

Arsenal – PSG: 2-0

Barcelona – Young Boys: 5-0

PSV Eindhoven – Sporting Lizbon: 1-1