Hakan Çalhanoğlu: "Galatasaray’la hiç görüşmem olmadı"

İtalya Serie A ekiplerinden Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu hakkında son dönemde yeniden gündeme gelen transfer iddialarına menajeri Gordon Stipic açıklık getirdi.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano aracılığıyla paylaşılan açıklamada Stipic, Galatasaray’a transfer söylentilerini kesin bir dille yalanladı.

“SOMUT BİR GİRİŞİM OLMADI”

Stipic, Çalhanoğlu’nun Inter ile 2027 yılına kadar sözleşmesinin bulunduğunu hatırlatarak, yıldız futbolcunun hem kulübünde hem de İtalya’da mutlu olduğunu vurguladı.

Deneyimli menajer, Galatasaray ile ilgili çıkan haberlere ilişkin ise, “Ne geçen yaz ne de ocak ayında Galatasaray ile herhangi bir görüşme oldu. Hiçbir zaman somut bir talep ya da resmi girişim söz konusu olmadı” ifadelerini kullandı.

“ODAK NOKTASI VE ŞAMPİYONLUK YARIŞI”

Açıklamada milli futbolcunun tüm konsantrasyonunu sahaya verdiği belirtilirken, Çalhanoğlu’nun Inter ile şampiyonluk mücadelesine odaklandığı aktarıldı.

Sezon boyunca sergilediği performans, liderliği ve sorumluluk alışıyla takımın en kritik isimlerinden biri olduğunun altı çizilen 30 yaşındaki oyuncunun, aynı zamanda yaklaşan Dünya Kupası’na da hazırlandığı kaydedildi.

MİLLİ TAKIM VURGUSU

Türkiye A Milli Takımı’nın kaptanlığını yapan Çalhanoğlu’nun Dünya Kupası’nda kırmızı-beyazlı formayla sahaya çıkacak olmasının kendisi için büyük bir gurur olduğu belirtilirken, oyuncunun bu hedef doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.