Hakan Çalhanoğlu sakatlandı
Inter, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nun sol baldırındaki soleus kasında gerilme olduğunu açıkladı. Yıldız oyuncunun durumu ilerleyen günlerde netleşecek.
İtalya Serie A ekiplerinden Inter, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nun sakatlığıyla ilgili açıklama yaptı.
Kulüpten yapılan bilgilendirmede, yapılan kontroller sonucunda Hakan’ın sol baldırındaki soleus kasında gerilme tespit edildiği ifade edildi. Deneyimli orta sahanın durumunun önümüzdeki günlerde yeniden değerlendirileceği aktarıldı.
30 MAÇTA 12 GOL ATTI
Bu sezon Inter formasıyla 30 maça çıkan Hakan Çalhanoğlu, 12 gol kaydederek takımına önemli katkı sağladı.
Milli futbolcu, son olarak Inter’in Torino deplasmanında 2-2 berabere kaldığı karşılaşmanın kadrosunda yer almasına rağmen süre almamıştı.
Inter cephesinde gözler, kritik haftalara girilirken Hakan Çalhanoğlu’nun sahalara dönüş sürecine çevrildi.