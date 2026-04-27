Inter, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nun sol baldırındaki soleus kasında gerilme olduğunu açıkladı. Yıldız oyuncunun durumu ilerleyen günlerde netleşecek.

  • Giriş: 27.04.2026 16:54
  • Güncelleme: 27.04.2026 16:56
Kaynak: Spor Servisi
Hakan Çalhanoğlu sakatlandı
İtalya Serie A ekiplerinden Inter, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nun sakatlığıyla ilgili açıklama yaptı.

Kulüpten yapılan bilgilendirmede, yapılan kontroller sonucunda Hakan’ın sol baldırındaki soleus kasında gerilme tespit edildiği ifade edildi. Deneyimli orta sahanın durumunun önümüzdeki günlerde yeniden değerlendirileceği aktarıldı.

30 MAÇTA 12 GOL ATTI

Bu sezon Inter formasıyla 30 maça çıkan Hakan Çalhanoğlu, 12 gol kaydederek takımına önemli katkı sağladı.

Milli futbolcu, son olarak Inter’in Torino deplasmanında 2-2 berabere kaldığı karşılaşmanın kadrosunda yer almasına rağmen süre almamıştı.

Inter cephesinde gözler, kritik haftalara girilirken Hakan Çalhanoğlu’nun sahalara dönüş sürecine çevrildi.

