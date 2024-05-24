Hakan Çalhanoğlu, Serie A'da sezonun en iyi orta saha oyuncusu seçildi

Serie A'da 2023-24 sezonunun en iyi orta saha oyuncusu Hakan Çalhanoğlu oldu.

İnter'de forma giyen Hakan Çalhhanoğlu, Serie A'da sezonun en iyi orta saha oyuncusu seçildi.

Ligin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Hakan Çalhanoğlu 2023-24 sezonunun en iyi orta saha oyuncusu ödülüne layık görüldü.

Ödül için son 3 isim arasında Çalhanoğlu ile birlikte Atalanta'dan Hollandalı Teun Koopmeiners ve Milan'dan ABD'li Christian Pulisic yer almıştı.

Bu sezon Inter formasıyla şampiyonluk yaşadığı Serie A'da 31 maça çıkan Hakan, 13 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

İnter ise Serie A'da 37 maçta topladığı 93 puan ile şampiyon olmayı haftalar öncesinden garantilemişti.