Hakan Çalhanoğlu, Serie A'da 'yılın en iyi orta sahası' ödülüne aday gösterildi

Inter'in yıldız futbolcusu Hakan Çalhanoğlu, Serie A'da bu sezon gösterdiği performansla 'yılın en iyi orta sahası' ödülüne aday gösterilen üç isimden biri oldu.

Spor 22.05.2024 10:33 Giriş: 22.05.2024 10:33

Güncelleme: 22.05.2024 10:43 Kaynak: Haber Merkezi

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Fotoğraf: DepoPhotos