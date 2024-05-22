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Hakan Çalhanoğlu, Serie A'da 'yılın en iyi orta sahası' ödülüne aday gösterildi

Inter'in yıldız futbolcusu Hakan Çalhanoğlu, Serie A'da bu sezon gösterdiği performansla 'yılın en iyi orta sahası' ödülüne aday gösterilen üç isimden biri oldu.

Spor
  • 22.05.2024 10:33
  • Giriş: 22.05.2024 10:33
  • Güncelleme: 22.05.2024 10:43
Kaynak: Haber Merkezi
Hakan Çalhanoğlu, Serie A'da 'yılın en iyi orta sahası' ödülüne aday gösterildi
Fotoğraf: DepoPhotos

A Milli Takımın ve Inter'in yıldız futbolcusu Hakan Çalhanoğlu, kariyerinin en iyi sezonlarından birini geride bıraktı. Ligde çıktığı 31 maçta 13 gol 3 asist kaydeden 30 yaşındaki yıldız, Serie A'da 'yılın en iyi orta sahası' ödülüne aday gösterildi.

Hakan Çalhanoğlu ile Atalanta'dan Hollandalı Teun Koopmeiners ve Milan'dan ABD'li Christian Pulisic, 2023-24 sezonunun en iyi orta saha oyuncusu ödülü için adaylar arasında yer aldı.

Yılın kalecisi, savunma oyuncusu ve forvet oyuncusu adayları ise şöyle belirlendi:

Kaleci: Carnesecchi, Szczesny, Di Gregorio
Defans: Bremer, Calafiori, Bastoni
Forvet: Leao, Dybala, Vlahoviç

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