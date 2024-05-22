Hakan Çalhanoğlu, Serie A'da 'yılın en iyi orta sahası' ödülüne aday gösterildi
Inter'in yıldız futbolcusu Hakan Çalhanoğlu, Serie A'da bu sezon gösterdiği performansla 'yılın en iyi orta sahası' ödülüne aday gösterilen üç isimden biri oldu.
A Milli Takımın ve Inter'in yıldız futbolcusu Hakan Çalhanoğlu, kariyerinin en iyi sezonlarından birini geride bıraktı. Ligde çıktığı 31 maçta 13 gol 3 asist kaydeden 30 yaşındaki yıldız, Serie A'da 'yılın en iyi orta sahası' ödülüne aday gösterildi.
Hakan Çalhanoğlu ile Atalanta'dan Hollandalı Teun Koopmeiners ve Milan'dan ABD'li Christian Pulisic, 2023-24 sezonunun en iyi orta saha oyuncusu ödülü için adaylar arasında yer aldı.
🏆 Chi sarà il MIGLIOR PORTIERE #SerieATIM 💎 23/24? ⏳🧤 pic.twitter.com/IQeCDoX57G— Lega Serie A (@SerieA) May 21, 2024
Yılın kalecisi, savunma oyuncusu ve forvet oyuncusu adayları ise şöyle belirlendi:
Kaleci: Carnesecchi, Szczesny, Di Gregorio
Defans: Bremer, Calafiori, Bastoni
Forvet: Leao, Dybala, Vlahoviç