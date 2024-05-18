Hakan Çalhanoğlu: Ülkeme geldiğimde dışlanmış gibi hissediyorum

Inter'in ve A Milli Takım'ın yıldız futbolcusu Hakan Çalhanoğlu, yurt dışında kendisine sahip çıkıldığını vurgulayarak "Kendi ülkeme geldiğimde dışlanmış gibi hissediyorum. Bu durum içimi acıtıyor" dedi.

Inter'in ve A Milli Takım'ın yıldız futbolcusu Hakan Çalhanoğlu, mevcut şartlarda Türkiye'ye gelmek istemediğini açıklamasının ardından kendisine gelen tepkileri değerlendirdi.

TRT Spor'a konuşan Çalhanoğlu, "Yurt dışında oynuyorum, burada bana herkes sahip çıkıyor. Kendi ülkeme geldiğimde dışlanmış gibi hissediyorum. Bu durum içimi acıtıyor. Ben milli takımı hiç düşünmeden seçtim" dedi.

"HER ZAMAN ZORU BAŞARMAK İSTEDİM"

Almanya'da doğup büyümesine ve bütün kariyerini orada geçirmesine rağmen A Milli Takımı tercih eden 30 yaşındaki oyuncu, "Düşünen oyuncular da var, seçmeyenler de var. Ben her zaman zoru başarmak istedim. Bana Almanya’yı seçersen daha büyük transferler yaparsın dediler ama ben kabul etmedim. Türk bayrağı benim için çok kıymetli. Bunu bilmelerini istiyorum" diye konuştu.

Galatasaray’a ve Türkiye’ye gelmek istemediği iddialarına da yanıt veren Çalhanoğlu, şunları kaydetti:

“Ben küçüklüğümden beri Galatasaraylıyım. Ben sadece bu şartlarda Türkiye’ye gelmek istemediğimi söyledim. Ben düşüncemi paylaşmak istedim, milletimiz de yanlış anladı galiba ya da anlamak istediği gibi anladı.”