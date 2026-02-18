Hakan Fidan'a "Epstein" sorusu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a, ABD Adalet Bakanlığı tarafından açıklanan Jeffrey Epstein davası dosyalarındaki iddialar üzerinden Türkiye’deki kayıp çocuk vakalarına ilişkin soru önergesi verildi.

İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşçı'nın Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını istediği önerge 6 Şubat 2026 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunuldu.

Önergede, ABD Adalet Bakanlığı tarafından açıklanan Jeffrey Epstein davası dosyalarının çocuk istismarı, insan ticareti ve kayıp çocuk vakaları açısından küresel ölçekte yeni tartışmalar başlattığına dikkat çekildi.

Taşçı, kamuoyunda yer alan “Epstein’in özel uçağının Türkiye’ye geldiği”, “Türk çocuklarının yurt dışına kaçırıldığı”, “İncirlik Üssü’nün kullanıldığı” ve “yurt dışı para transferleri yapıldığı” yönündeki iddiaların toplumsal kaygıyı artırdığını belirterek, Türkiye’yi ilgilendiren başlıklarda ABD makamlarıyla resmi bir temas kurulup kurulmadığının açıklanmasını istedi.

Önergede şu ifadelere yer verildi:

ABD Adalet Bakanlığı tarafından açıklanan Jeffrey Epstein davası dosyaları, çocukların cinsel istismarı, insan ticareti ve kayıplarına ilişkin küresel boyutlu suç ağlarını yeniden gündeme taşımıştır. Yayınlanan belgeler, kayıp çocuk vakalarına bakış açısında potansiyel tehdit sıralamasını ciddi ölçüde değiştirmiştir.

Türkiye’de de başta deprem bölgelerinde olmak üzere kayıp çocuklar konusu sıkça gündeme gelmektedir. Epstein’in özel uçağı Lolita Express’in 9 defa Türkiye’ye geldiği, Türk çocuklarının bu özel uçakla yurt dışına kaçırıldığı, yine Türk çocuklarını kaçırmak için İncirlik Hava Üssü’nün kullanıldığı, Epstein’in Rusya’daki aracı bankalar üzerinden Türkiye’ye milyonlarca dolar yolladığı iddialarının kamuoyunda yol açtığı infial ortadadır. Keza dosyalarda bazı tanınmış Türklerin adlarının da yer alması, Türkiye’de akıbeti tespit edilememiş kayıp çocuklarla ilgili şüpheleri derinleştirmektedir.

Bu doğrultuda;

Epstein davasına konu suçlarla ilgili olarak Türkiye’yi, Türk vatandaşlarını veya Türk topraklarını ilgilendiren iddialar hakkında, Bakanlığınızca ABD makamlarından talep edilen herhangi bir bilgi, belge, uçuş kaydı, banka hareketi vs. bilgisi var mıdır?