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Hakan Fidan'a soru önergesi: Bir konsolosluk görevlisi 6 aydır Suudi Arabistan'da tutuklu mu?

DEM Parti Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, İsam Alibey isimli konsolosluk çalışanının 6 aydır Suudi Arabistan tarafından tutuklu bulunduğuna dair iddiaları Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a sordu.

Güncel
  • 27.05.2024 17:13
  • Giriş: 27.05.2024 17:13
  • Güncelleme: 27.05.2024 17:28
Kaynak: Haber Merkezi
Hakan Fidan'a soru önergesi: Bir konsolosluk görevlisi 6 aydır Suudi Arabistan'da tutuklu mu?

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, bir konsolosluk görevlisinin 6 aydır Suudi Arabistan'da tutuklu bulunduğuna dair iddiaları Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a sordu.

Kendisine iletilen bilgide "İsam Alibey isimli Suudi Arabistan Cidde Konsolosuluk görevlisi, Suudi Arabistan devleti tarafından 6 aydır tutuklu bulunmaktadır" ifadelerinin yer aldığını bildiren Gergerlioğlu, TBMM Başkanlığı'na verdiği soru önergesinde Fidan'a 6 soru yöneltti. 

Gergerlioğlu'nun, Hakan Fidan'ın yanıtlaması istemiyle verdiği önergede yer alan sorular şöyle:

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