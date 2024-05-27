Hakan Fidan'a soru önergesi: Bir konsolosluk görevlisi 6 aydır Suudi Arabistan'da tutuklu mu?
DEM Parti Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, İsam Alibey isimli konsolosluk çalışanının 6 aydır Suudi Arabistan tarafından tutuklu bulunduğuna dair iddiaları Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a sordu.
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, bir konsolosluk görevlisinin 6 aydır Suudi Arabistan'da tutuklu bulunduğuna dair iddiaları Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a sordu.
Kendisine iletilen bilgide "İsam Alibey isimli Suudi Arabistan Cidde Konsolosuluk görevlisi, Suudi Arabistan devleti tarafından 6 aydır tutuklu bulunmaktadır" ifadelerinin yer aldığını bildiren Gergerlioğlu, TBMM Başkanlığı'na verdiği soru önergesinde Fidan'a 6 soru yöneltti.
Gergerlioğlu'nun, Hakan Fidan'ın yanıtlaması istemiyle verdiği önergede yer alan sorular şöyle: