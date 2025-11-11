Hakan Fidan, ABD'de Colani ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'de Suriye'nin geçici Cumhurbaşkanı Colani (Ahmed Şara) ile görüştü.

AA'nın aktardığına göre Hakan Fidan, Washington ziyareti kapsamında Colani ile bir araya geldi.

Hakan Fidan, Washington'daki temaslarına ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtlamıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ve birçok yetkiliyle Beyaz Saray'da görüşmeler yapmak üzere ABD tarafından davet edildiğini belirten Fidan, ziyaretinin Ahmed Şara'nın ziyaretiyle denk geldiğini ifade etmişti.

Fidan, Şara'nın Trump ve ekibiyle görüştüğünü ve görüşmenin bir kısmında kendisinin de davet edildiğini kaydederek, özellikle Trump'a AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ve iyi dileklerini ilettiğini söylemişti.