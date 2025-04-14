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Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile telefonda görüştü. Suriye, Gazze ve Rusya-Ukrayna savaşı görüşmede gündeme geldi.

Güncel
  • 14.04.2025 17:34
  • Giriş: 14.04.2025 17:34
  • Güncelleme: 14.04.2025 17:37
Kaynak: AA
Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan FidanABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile telefonda görüştü.

AA'nın aktardığına göre, ikili ilişkilerin ele alındığı görüşmede Suriye'deki gelişmeler ile Gazze'deki insani durum da istişare edildi.

Görüşmede ayrıca Rusya-Ukrayna Savaşı'nda ateşkesin tesisine yönelik çabalar değerlendirildi.

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