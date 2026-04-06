Hakan Fidan, ABD’nin ‘Ortadoğu Valisi’ Tom Barrack ile görüştü

Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ı, Ankara'da kabul etti.

Görüşme dün (5 Nisan Pazar) Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Suriye ziyareti kapsamında, HTŞ lideri Colani, HTŞ Dışişleri Bakanı Şeybani ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir araya gelmesinin ardından gerçekleşti.

Görüşmenin ilişkin X hesabından paylaşım yapan Barrack “Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile verimli bir görüşme. Başkan Donald Trump’ın daha güvenli bir bölge vizyonu doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürürken, Türkiye ile olan ortaklığımız hayati önemini korumaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.