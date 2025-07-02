Hakan Fidan, Ankara'da Hamas heyetiyle görüştü
İsrail ile Hamas arasında ateşkese ilişkin müzakere süreci devam ederken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Hamas heyetiyle bir araya geldi.
Kaynak: AA
İsrail ile Hamas arasında ateşkese ilişkin müzakere süreci devam ederken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Hamas heyetiyle bir araya geldi.
Görüşmede, ateşkes müzakerelerindeki son gelişmeler ve Gazze'deki insani durum ele alındı.
Edinilen bilgiye göre Fidan, görüşmede "bölgede son dönemde yaşanan gerginliklerin Gazze’deki soykırımı unutturmasına izin verilmeyeceğini" ifade etti.