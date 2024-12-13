Hakan Fidan-Antony Blinken görüşmesi başladı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, sabaha saatlerinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a resmî ziyarette bulundu.

İki ismin görüşmesi başladı. Fidan ile Blinken Bakanlık binasında bir araya geldi.

Blinken, başken Ankara'ya dün akşam gelmiş, kendisini AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan karşılamıştı.

ERDOĞAN İLE DE GÖRÜŞTÜ

Erdoğan ile Blinken arasındaki görüşmenin ardından ABD Dışişleri Bakanlığı, şu açıklamayı yapmıştı:

"Bakan Blinken, güçlü ABD-Türkiye bölgesel iş birliğini ve Suriye liderliğinde ve Suriye'nin sahip olduğu, hesap verebilir ve kapsayıcı bir hükümete siyasi geçişi destekleme konusundaki ortak çıkarlarımızı görüştü. Suriye'deki tüm aktörlerin insan haklarına saygı duymasının, uluslararası insancıl hukuku desteklemesinin ve azınlık grupları üyeleri de dahil olmak üzere sivilleri korumak için tüm uygulanabilir adımları atmasının önemini yineledi. Bakan Blinken, ihtiyaç duyan herkese insani yardım akışını kolaylaştırmanın önemini belirtti ve yerinden edilmiş Suriyelilerin korunmaya ihtiyaç duymaya devam edeceğini vurguladı."

Blinken ve Fidan görüşmesinin ağırlıklı gündem maddesinin Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından Suriye'deki gelişmeler olması bekleniyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Blinken'ın ziyaretinde Suriye'de Beşar Esad iktidarının düşüşünün ardından geçiş süreci çalışmaları ve ülkedeki siyasi süreç ile Gazze'de olası ateşkes anlaşmasının gündeme geleceği belirtilmişti.

Blinken, Türkiye'den önce de Ürdün'ü ziyaret etmişti.