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Hakan Fidan, Antony Blinken ile 'Gazze'de ateşkesi' görüştü

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Bakan Hakan Fidan'ın ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştüğünü açıkladı.

Güncel
  • 21.08.2024 12:36
  • Giriş: 21.08.2024 12:36
  • Güncelleme: 21.08.2024 12:44
Kaynak: DHA
Hakan Fidan, Antony Blinken ile 'Gazze'de ateşkesi' görüştü
Fotoğraf: ANKA (Arşiv)

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü.

Dışişleri Sözcüsü Keçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Karşı tarafın talebi üzerine yapılan görüşmede, Hamas ve İsrail arasındaki ateşkes müzakerelerindeki son durum ve bölgedeki gelişmeler ele alındı" dedi.

Antony Blinken, Gazze'de ateşkes müzakereleri kapsamında İsrail ve Mısır'ın ardından Katar'a gitmişti.

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