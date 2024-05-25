Hakan Fidan, Brüksel'de 'Filistin' toplantısına katılacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin konulu toplantılara katılmak üzere yarın Brüksel'e gidecek.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin konulu toplantılara katılmak üzere yarın Belçika'nın başkenti Brüksel'e gidecek.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, Filistin konulu toplantılara katılmak üzere 26 Mayıs 2024 tarihinde Brüksel’i ziyaret edecektir. Toplantılarda, Gazze’deki son gelişmeler ve insani durumun yanı sıra, Filistin devletinin daha fazla ülke tarafından tanınmasına yönelik çabalar ele alınacaktır. Sayın Bakanımız, ziyaret kapsamında ikili görüşmeler de gerçekleştirecektir" denildi.