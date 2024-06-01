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Hakan Fidan, Çin'e gidiyor

Dışişleri Bakanlığı, Bakan Hakan Fidan'ın 3-5 Haziran tarihleri arasında Çin Halk Cumhuriyeti'ne resmi ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.

Ajans Haberleri
  • 01.06.2024 17:53
  • Giriş: 01.06.2024 17:53
  • Güncelleme: 01.06.2024 17:54
Kaynak: DHA
Hakan Fidan, Çin'e gidiyor

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin davetine icabeten, 3-5 Haziran 2024 tarihlerinde Çin Halk Cumhuriyeti'ne resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Ziyaret kapsamında gerçekleştirilecek görüşmelerde, ikili ilişkilerimizin ele alınması, ayrıca güncel bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" denildi. 

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