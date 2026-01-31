Hakan Fidan'dan Bilal Erdoğan'ın TÜGVA'sına övgü: "Allah sayılarını artırsın"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın Yüksek İstişare Kurulu üyesi olduğu TÜGVA'nın İstanbul'daki İhtisas Akademi 2026 Lansman Programı'na katıldı.

Burada bir konuşma yapan Hakan Fidan, Bilal Erdoğan yönetimindeki TÜGVA için övgü dolu ifadeler kullandı. Fidan TÜGVA'nın gençlik içinde gerçekleştirdiği örgütlenmeye dikkat çekerken, "Allah TÜGVA gibi kuruluşların sayısını artırsın" ifadelerini kullandı.

Fidan, konuşmasında şu sözleri söyledi:

"Hayır üretebileceğimizi gösteren çok muazzam bir yapılanma haline geldi TÜGVA. Bununla gerçekten gurursöyledi duyuyoruz. Türkiye çapında örgütlenmiş olması, bütün hizmetleri, çalışmaları, aktiviteleri Türkiye'nin geneline götürüyor olması bizim yıllardır sivil toplum çalışmaları adına Türkiye'de görmek istediğimiz örnek bir çaba, örnek bir seviye. Bunun için emeği geçen bütün arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Bildiğimiz, bilmediğimiz, burada olan olmayan bütün arkadaşlara gerçekten çok teşekkür ediyorum.

Allah TÜGVA gibi kuruluşların sayısını artırsın, sivil toplum yapılanmalarını daha da güçlü hale getirsin. Gençlerimizin kendisini bulduğu, anlam üretebildiği, enerjilerini harcadığı hayır yolunda ve gerçekten kendi hayatlarına da anlam katacak şeyleri öğrendiği ve ileride bizlerin yaşına geldiği zaman da geçmişine baktığında 'İyi ki vardım, iyi ki bunu yaptım' diyebileceği bir platform haline gelmiş olması bizi gerçekten çok sevindiriyor.

Sizlerin bu yaşlarda aktivizm içinde olmanız, bir sorumluluk içerisinde olmanız, bir dava sahibi olmanız, toplum adına bir konuyu dert edinmeniz, bireyselliğin ötesine geçmeniz çok kıymetli ama çok kıymetli bir husus. Bizim bütün gençlerimizin bu şuura, bu ruha sahip olması milli eğitimimizin de gerçek hedefi esas itibarıyla."