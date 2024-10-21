Hakan Fidan'dan Fethullah Gülen açıklaması
Fethullah Gülen'in ölümünün istihbarat kaynakları tarafından doğrulandığı açıklandı.
Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fethullah Gülen'in ölümünün istihbarat kaynakları tarafından doğrulandığını söyledi.
Fidan, "Fetö örgütü elebaşının (Fetullah Gülen) ölümünü istihbarat kaynaklarımız da doğruluyor" ifadesini kullandı.
Bugün (21 Ekim Pazartesi) sabah saatlerinde ABD'de yaşayan Fethullahçı çetenin lideri Fethullah Gülen'in kaldırıldığı hastanede öldüğü Gülen'e yakın yayın organı Herkül tarafından açıklanmıştı.