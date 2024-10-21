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Hakan Fidan'dan Fethullah Gülen açıklaması

Fethullah Gülen'in ölümünün istihbarat kaynakları tarafından doğrulandığı açıklandı.

Güncel
  • 21.10.2024 12:03
  • Giriş: 21.10.2024 12:03
  • Güncelleme: 21.10.2024 12:09
Kaynak: AA
Hakan Fidan'dan Fethullah Gülen açıklaması
Fotoğraf: AA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fethullah Gülen'in ölümünün istihbarat kaynakları tarafından doğrulandığını söyledi.

Fidan, "Fetö örgütü elebaşının (Fetullah Gülen) ölümünü istihbarat kaynaklarımız da doğruluyor" ifadesini kullandı.

Bugün (21 Ekim Pazartesi) sabah saatlerinde ABD'de yaşayan Fethullahçı çetenin lideri Fethullah Gülen'in kaldırıldığı hastanede öldüğü Gülen'e yakın yayın organı Herkül tarafından açıklanmıştı.

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