Hakan Fidan'dan Gazze planına tepki: Dünyayı ayağa kaldırmamız gerekiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in Gazze'yi tamamen işgal etme niyetinin, yayılmacı ve soykırımcı politikasının yeni bir aşaması olduğunu belirterek, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi Dönem Başkanı sıfatıyla, Teşkilatı toplantıya çağırma kararı aldıklarını duyurdu.

Fidan palana, "Zalim, zulmüyle beraber tarihten silinecektir. Bunun Netanyahu’nun da başına geleceğini göreceksiniz. Açlığa mahkum ettiği, öldürdüğü, zevk olsun diye her gün belli kotalarla keskin nişancılara hedef aldırttığı insanların kanının onu boğacağını göreceksiniz. Biz bu konuda beraber çalışmaya devam edeceğiz. Yaptığımız çok iş var, yapacağımız daha da çok iş var. Dünyayı ayağa kaldırmamız gerekiyor" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile Mısır'ın El-Alameyn kentinde düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Bakan Fidan, "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu hükümeti yeni bir adım attı ve Gazze'yi tamamen işgal etme niyetini açıkladı. Biz bu planı sonuna kadar reddediyoruz. Söz konusu plan İsrail'in yayılmacı ve soykırımcı politikasının yeni bir aşamasıdır" ifadelerini kullandı.

Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatını toplantıya çağırmaya karar verdiklerini söyleyerek, "İsrail'in soykırım politikalarına karşı uluslararası hukuku ve insani değerleri en güçlü şekilde savunacağız" diye konuştu.

Bakan Fidan, "Filistin Filistinlilerindir. Filistinlilerin kendi topraklarından çıkarılmasını hedefleyen her türlü çaba yok hükmündedir ve başarısız olmaya da mahkumdur. Türkiye ve Mısır olarak bu tür senaryoların (İsrail'in Gazze'yi işgal kararı) karşısında durmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.