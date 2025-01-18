Hakan Fidan'dan "Gazze" yorumu: Ateşkesin kalıcı olması için takipçi olacağız

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, çalışma ziyareti kapsamında gittiği Bakü'de Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bakanlıktaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Fidan, görüşmede bölgesel ve uluslararası konuların da ele alındığını aktararak "Değerli kardeşim, Azerbaycan-Ermenistan barış sürecinde gelinen noktaya ilişkin bizlere bilgi verdi. Azerbaycan'ın haklı endişelerini anlıyoruz. Azerbaycan ve Ermenistan sınır delimitasyon komisyonlarının çalışmalara başlaması konusunda 16 Ocak'ta duyurulan mutabakat önemli bir adımdır. Güney Kafkasya'da sağlanacak barış ve huzur ortamı herkesin çıkarınadır" ifadelerini kullandı.

Gazze Şeridi'ndeki ateşkes kararını değerlendiren Fidan, "Bundan sonra da mutabakatın tüm aşamalarının hayata geçirilmesi ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve Gazze’ye insani yardımların ulaştırılmasının takipçisi olacağız" diye konuştu.