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Hakan Fidan'dan "Gazze" yorumu: Ateşkesin kalıcı olması için takipçi olacağız

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyarette bulunmak üzere gittiği Bakü'de, Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile görüştü. Ortak basın toplantısında konuşan Fidan, "Ateşkes sağlanmasından memnuniyet duyuyoruz. Ateşkesin kalıcı olması için takipçi olacağız" dedi.

Siyaset
  • 18.01.2025 14:10
  • Giriş: 18.01.2025 14:10
  • Güncelleme: 18.01.2025 14:16
Kaynak: AA
Hakan Fidan'dan "Gazze" yorumu: Ateşkesin kalıcı olması için takipçi olacağız
Fotoğraf: AA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, çalışma ziyareti kapsamında gittiği Bakü'de Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bakanlıktaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Fidan, görüşmede bölgesel ve uluslararası konuların da ele alındığını aktararak "Değerli kardeşim, Azerbaycan-Ermenistan barış sürecinde gelinen noktaya ilişkin bizlere bilgi verdi. Azerbaycan'ın haklı endişelerini anlıyoruz. Azerbaycan ve Ermenistan sınır delimitasyon komisyonlarının çalışmalara başlaması konusunda 16 Ocak'ta duyurulan mutabakat önemli bir adımdır. Güney Kafkasya'da sağlanacak barış ve huzur ortamı herkesin çıkarınadır" ifadelerini kullandı.

Gazze Şeridi'ndeki ateşkes kararını değerlendiren Fidan, "Bundan sonra da mutabakatın tüm aşamalarının hayata geçirilmesi ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve Gazze’ye insani yardımların ulaştırılmasının takipçisi olacağız" diye konuştu.

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