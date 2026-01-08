Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Hakan Fidan'dan 'Halep' mesajı: SDG'nin gerçek niyeti ortaya çıktı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Halep'te şiddetlenen çatışmalardan SDG'yi sorumlu tuttu, SDG'nin "İsrail'in oyununa alet olduğunu" öne sürdü.

Güncel
  • 08.01.2026 15:18
  • Giriş: 08.01.2026 15:18
  • Güncelleme: 08.01.2026 15:33
Kaynak: AA
Hakan Fidan'dan 'Halep' mesajı: SDG'nin gerçek niyeti ortaya çıktı
Fotoğraf: AA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Umman Sultanlığı Dışişleri Bakanı Sayyid Badr Hamad Al Busaidi ile Ankara’da bir araya geldi.

Görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuşan Hakan Fidan, Halep'te SDG güçlerinin bulunduğu iki mahalleye HTŞ öncülüğünde kurulan geçici Şam hükümetinin saldırıları hakkında açıklamalarda bulundu.

Çatışmadan SDG'yi sorumlu tutan Fidan, "Halep'te sivil halka yönelik gerçekleştirilen saldırılar SDG'nin gerçek niyetiyle ilgili endişeleri ne yazık ki haklı çıkarmış ve barış çabaları konusunda karamsar bir tabloya yol açmıştır" dedi.

"SDG ZAMAN KAZANMAYA ÇALIŞIYOR"

1 Nisan mutabakatının uygulamaya geçmesi için SDG'nin Halep'teki iki mahalleden çekilmesi gerektiğini dile getiren Hakan Fidan, "Gelinen noktada SDG’nin elindekileri her ne pahasına olsun koruma ısrarı Suriye’nin istikrarına kavuşmasının önündeki en büyük engeldir. SDG zaman kazanmaya çalışıyor. Entegrasyon süreci başlamış olsaydı, şu anda Suriye'de yaşananları görmezdik" ifadelerini kullandı.

"İSRAİL'İN OYUNUNA ALET OLUYORLAR"

SDG'nin "İsrail'in politikasına alet olduğunu" öne süren Fidan, şunları söyledi:

"Zaman ulusal birlik zamanıdır. Fakat İsrail'in bölgedeki yayılmacılığı bu vizyonun tersine birtablo ortaya çıkartmakta. Özellikle bölünmeden, kaostan ve zayıflıktan beslenen bir güvenlik stratejisi sahipler. Bunun değişmesi lazım. SDG'nin üzerine düşeni yapması lazım. Onun yerine İsrail'in politikasına alet olması tesadüf değil."

MSBden Suriye açıklaması: Talep edilirse Türkiye gerekli desteği sağlayacaktır
Halepteki çatışmaların 3üncü günü: Şam, SDGye yönelik operasyona başladı
BirGün'e Abone Ol