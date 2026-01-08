Hakan Fidan'dan 'Halep' mesajı: SDG'nin gerçek niyeti ortaya çıktı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Umman Sultanlığı Dışişleri Bakanı Sayyid Badr Hamad Al Busaidi ile Ankara’da bir araya geldi.

Görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuşan Hakan Fidan, Halep'te SDG güçlerinin bulunduğu iki mahalleye HTŞ öncülüğünde kurulan geçici Şam hükümetinin saldırıları hakkında açıklamalarda bulundu.

Çatışmadan SDG'yi sorumlu tutan Fidan, "Halep'te sivil halka yönelik gerçekleştirilen saldırılar SDG'nin gerçek niyetiyle ilgili endişeleri ne yazık ki haklı çıkarmış ve barış çabaları konusunda karamsar bir tabloya yol açmıştır" dedi.

"SDG ZAMAN KAZANMAYA ÇALIŞIYOR"

1 Nisan mutabakatının uygulamaya geçmesi için SDG'nin Halep'teki iki mahalleden çekilmesi gerektiğini dile getiren Hakan Fidan, "Gelinen noktada SDG’nin elindekileri her ne pahasına olsun koruma ısrarı Suriye’nin istikrarına kavuşmasının önündeki en büyük engeldir. SDG zaman kazanmaya çalışıyor. Entegrasyon süreci başlamış olsaydı, şu anda Suriye'de yaşananları görmezdik" ifadelerini kullandı.

"İSRAİL'İN OYUNUNA ALET OLUYORLAR"

SDG'nin "İsrail'in politikasına alet olduğunu" öne süren Fidan, şunları söyledi: