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Hakan Fidan'dan Irak'a resmi ziyaret: Üst düzey temaslarda bulunacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bağdat’ta ve Erbil’de üst düzey temaslar gerçekleştirmek üzere 22-24 Ağustos tarihlerinde Irak'a resmi ziyarette bulunacak.

Güncel
  • 22.08.2023 10:23
  • Giriş: 22.08.2023 10:23
  • Güncelleme: 22.08.2023 10:32
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Hakan Fidan'dan Irak'a resmi ziyaret: Üst düzey temaslarda bulunacak
Fotoğraf: AA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 22-24 Ağustos tarihleri arasında Irak'a bir ziyaret gerçekleştirecek. 

Bakanlığın sitesinde yer alan açıklamaya göre, Fidan, ziyaret kapsamında Bağdat’ta ve Erbil’de üst düzey temaslar gerçekleştirecek.

Açıklamada, ayrıca, "Ziyaret vesilesiyle, Irak’la işbirliğimizi olumlu bir gündem temelinde her alanda daha da ilerletmeye matuf imkanlar ele alınacak; güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır" denildi.

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