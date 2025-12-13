Hakan Fidan'dan İsrail açıklaması: Cesur adımlar atmamız gerekiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Filistin, her zaman bizim için bir pusuladır. Bizim için İslam dünyasının ana amacıdır. İsrail'in saldırganlığını püskürtmek ve yayılmacılık sorununu ele almak anlamında cesur adımlar atmamız gerekiyor" dedi.

Bakan Fidan, İstanbul'daki otelde düzenlenen "Al Sharq Youth 9. Uluslararası Konferansı"nda hitapta bulundu.

"İSRAİL'İN SALDIRGANLIĞINI PÜSKÜRTMEMİZ GEREKİYOR"

Dünyanın yeni bir dönemden geçtiğini vurgulayan Fidan, "Denge güçleri değişiyor. Krizlerin üst üste bindiği ve birbirini güçlendirdiği bir dönemdeyiz. Dünyanın çeşitli yerlerinde çatışmaların devam ettiği ve küresel stratejik rekabetin geniş yelpazeli etki alanlarının olduğu bir dönemden geçiyoruz" diye konuştu.

Fidan, şöyle devam etti: "İslam dünyamızda maneviyatımızı dahi tehdit eden bir olgu var. Filistin, her zaman bizim için bir pusuladır. Bizim için İslam dünyasının ana amacıdır. İsrail'in saldırganlığını püskürtmek ve yayılmacılık sorununu ele almak anlamında cesur adımlar atmamız gerekiyor" diye konuştu.

"FİLİSTİN'DE YENİ BİR ROLE İHTİYAÇ VAR"

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu marjında düzenlenen Gazze konulu toplantıya değinen Fidan, "Biz, sadece öfkeli hitaplarla yetinmek istemedik. Biz, aynı zamanda barış planının tüm taraflarca kabul edilmesini istedik. Dolayısıyla Şarm El Şeyh Barış Zirvesi'ni düzenledik. Ateşkesin gerçekleşmesi için Türkiye, çok aktif bir rol aldı, Katar, Mısır ve ABD'nin ortaklığıyla" ifadelerini kullandı.

Fidan, ateşkesin ardından yeni bir role ihtiyaç olduğunu dile getirerek "Ateşkes, bir barış değil çünkü barış adalet gerektirir ve adalet için egemen, özgür ve yaşanılabilir bir Filistin devletinin olması gerekir" diye konuştu.