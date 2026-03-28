Hakan Fidan'dan "Körfez" uyarısı: Risk son derece gerçek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, mevcut küresel düzeni "işlevsiz, felç olmuş ve sürdürülemez" sözleriyle eleştirdi. Ortadoğu’daki gelişmelere de değinen Fidan, İran’a yönelik hukuksuz eylemlerin bölgeyi daha geniş çaplı bir savaşın eşiğine getirdiğini söyledi.

Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi (STRATCOM) 2026’nın ikinci gününde konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, uluslararası sistemin ahlaki pusulasını ve meşruiyet üretme kapasitesini kaybettiğini vurguladı. Fidan, "Bugünün temel sorusu, bu sistemin hâlâ devletler arası ilişkileri adalet, öngörülebilirlik ve güven temelinde yönetme yetkisine sahip olup olmadığıdır" dedi.

Fidan, yaşananların yalnızca bir istikrarsızlık dönemi değil, “sistemik bir kırılma” olduğunu ifade etti.

"SAVAŞIN BEDELİNİ TÜM DÜNYA ÖDÜYOR"

Konuşmasında Ortadoğu’daki gelişmelere geniş yer veren Fidan, şu ifadeleri kullandı:

"İsrail’in aralıksız tırmanışıyla tetiklenen İran’a yönelik hukuksuz saldırılar, bölgeyi daha geniş bir savaşın eşiğine getirmiştir. İran’ın eylemlerinin Körfez ülkelerini etkileyecek senaryolarını da reddediyoruz; bu risk son derece gerçektir. Açık konuşalım: Bu savaş İsrail’in tercih ettiği bir savaş olabilir, ancak bedelini tüm dünya ödemektedir.

Çatışma uzadıkça jeopolitik ve ekonomik maliyetler hızla artmaktadır. İlk günden itibaren bu tehlikeli gidişata karşı çıktık. Bu savaş, Netanyahu’nun siyasi varlığını sürdürmek için kurgulanmıştır, ancak yükü tüm dünyaya yansımaktadır. Bu nedenle azami itidal çağrımızı sürdürüyoruz. Bu çatışma, bölgemizde kaderleri iç içe geçmiş halklar arasında derin yaralar açma potansiyeline sahiptir. Yalnızca şehirlerde değil, insanların zihinlerinde ve kalplerinde de kalıcı izler bırakabilir. Çıkış yolu tektir: Gerilimin düşürülmesi ve diplomasi.

Türkiye bu nedenle bölgesel ortaklarıyla yakın koordinasyon içinde diplomatik çözüm için aktif çaba göstermektedir. Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Amerika Birleşik Devletleri’ni ziyaret ederek dayanışmamızı ve diplomatik eşgüdümümüzü ortaya koyduk. Bölge ülkeleri olarak çatışmanın derhal sona ermesini talep ettik.

Aynı zamanda İsrail’in yayılmacı politikalarına, özellikle Lübnan’a yönelik son saldırganlığına güçlü şekilde karşı çıktığımızı ilan ettik. Bu çabaları somutlaştırmak için üst düzey temaslarımız sürmektedir. Amacımız bu çatışmayı en kısa sürede sona erdirecek somut adımları belirlemektir."

"BÖLGEMİZİN GÜVENLİĞİNİ KENDİMİZ SAĞLAMALIYIZ"

Son gelişmelerin bölgesel dayanışmayı güçlendirdiğini, mevcut güvenlik düzenlerinin zayıflıklarını da açığa çıkardığını vurgulayan Fidan, "Bölgemizin güvenliğini biz sağlamalıyız. Barış olduğunda birlikte kazanırız, çatışma olduğunda birlikte kaybederiz" dedi.

Hakan Fidan, bölge ülkelerinin geçmişten ders çıkararak dış müdahalelere açık bir yapıdan uzaklaşması gerektiğini, ortak vizyon ve işbirliğiyle "kısır çatışma döngüsünün kırılabileceğini" vurguladı. Fidan, Hedeflerinin, gerilimleri geride bırakmak ve bölge halklarının ortak çıkarına hizmet eden işbirliğini büyütmek olduğunu sözlerine ekledi.