Hakan Fidan'dan NATO mesajı: Türkiye'ye yönelik kısıtlamalar kabul edilemez

Bakan Fidan, NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrası değerlendirmelerde bulundu. NATO üyesi ülkeler arasındaki ilişkilerin ayrımcılığa dayanmaması gerektiğini söyleyen Fidan, "Türkiye'ye yönelik bazı üye ülkelerin yürüttüğü kısıtlamaların kabul edilemez olduğu, bunların kaldırılması gerektiği konusundaki kararlılığımızı yineledik" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çekya'nın başkenti Prag'da NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrası değerlendirmelerde bulundu.

Fidan, gün boyu yoğun görüşmeler yaptığını aktararak "Türkiye olarak NATO zeminlerinde her zaman için vurguladığımız görüşlerimizi burada yüksek sesle tekrar gündeme getirdik" diye konuştu.

NATO üyesi ülkeler arasındaki dayanışmanın ayrımcılığa dayanmadan devam etmesi gerektiğini söyleyen Fidan, şöyle konuştu:

"Türkiye'ye yönelik bazı üye ülkelerin yürüttüğü kısıtlamaların kabul edilemez olduğu, bunların kaldırılması gerektiği konusundaki kararlılığımızı yineledik. Biliyorsunuz uzun zamandır devam eden birebir çalışmalar ve görüşmeler neticesinde birçok ülkeyle olan sınırlamaları kaldırdık veya hafiflettik. Bir, iki tane ülke bu konuda hala iç politik dengelerden dolayı bazı sorunlu konularını bizimle ilgili çözememiş durumda, özellikle savunma sanayiyle alakalı. Biz NATO zemininde bunu da gündeme getirdik. Yani bunun NATO'nun ruhuyla, güvenlik dayanışmasının ruhuyla bağdaşmadığını, bununla ilgili sistematik neler yapılması gerektiğini vurguladık."

Fidan, NATO'nun bir güvenlik örgütü olarak, küresel güvenlik sorunlarıyla sorunlar çıkmadan ilgilenmesi gerektiğine işaret etti.