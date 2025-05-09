Hakan Fidan'dan PKK kongresi açıklaması: "Anlaşılan bir müddet bekleme durumunda olacağız"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, PKK Kongresi açıklamasını değerlendirdi. Fidan, "Anlaşılan bir müddet daha bunu bekleme durumunda olacağız. Örgütün bu tarihi çağrıya cevabını duymak için" dedi.

24 TV'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Hakan Fidan'ın konuşmasının satır başları şöyle:

Bir müddet daha bekleme durumunda olacağız: Bugün itibari ile bakacak olursak örgüt Sayın Bahçeli'nin tarihi çağrısı, Cumhurbaşkanımızın iradesiyle bir cevap vermeyle ilgili kongre süreci geçirdi. Bugün haberlere bugün ilan edileceği bilgisi geçildi. Ama anlaşılan bir müddet daha bekleme durumunda olacağız. Örgütün cevabını duymak için. Burada herkes iyi ve iyimser olmak istiyor ve gerçekten geldiğimiz noktada milli birlik bütünlük demokrasimizin geldiği nokta, insanların istediği imkanlara sahip olmaları, hiçbir ayrımcılığın olmaması meselesi. Türkiye'de terörü çoktan ortadan kaldırmış durumda zaten.

Silahların bırakılması tek başına yetmiyor: Silahların bırakılması tek başına yetmiyor. İllegal yapılarını, istihbari yapılarını ortadan kaldırması gerekiyor. Hesap verilebilir bir örgütlenme modelini nasıl ki siyasi partilere STK'lara bu imkan tanınıyor ondan istifadeyle ilerletilmesi gerekiyor.

Olumlu beklenti içindeyiz: Bu örgüt için de kolay bir karar değil ama örgüt liderinin ortaya koyduğu tavra karşılık bir cevap verilmesi gerekir. Biz de olumlu bir beklenti içerisindeyiz. Ama olmaması da hayatın sonu değil. Zaten olmaması durumuna göre biz mücadele içerisindeyiz. Ama bu olursa gerçekten masum insanların, masum gençlerin dağa çıkması, kanın akması, bir takım daha ileri bölgesel düzenin kurulması Irak'a da Suriye'ye de etki edecek ileriye dönük yatırımlar var. Suriye'de şu an yeni bir düzen kuruluyor. Artık silahlı bir mücadelenin olmadığı herkesin saygı duyduğu refahın paylaşıldığı bir bölge inşa etmemiz gerekiyor.

Alternatif konulara hazırız: Bütün alternatif konulara hazırız. Ama siyasi irade şu anda beklenti terörle mücadelenin de ötesinde biraz artık Türkiye'nin kendi tarihsel mümtaz toplumsal dokusunu biraz da siyasete yansımış olması fevkalade önemli oldu.