Hakan Fidan'dan Suriye açıklaması: "Esad ile görüşmeye hazırız"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, konuk olduğu AA Editör Masası'da gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Fidan, Lübnan'daki çağrı cihazı ve telsiz patlamalarına ilişkin, "Hizbullah'ın yapacağı satın almaları İsrail önceden öğreniyor daha sonra paravan şirketlerle nüfuz ediyorlar" dedi.

Bölgedeki tırmanmanın endişe verici olduğunu belirten Bakan Fidan, "Son iki gündür Lübnan'da olan patlamalar 'fırsat operasyonu' olarak değerlendirilen operasyonlar. Bir fark var bu büyük çaplı bir operasyon. İlk gün Lübnan Başbakanı'nı aradım, her türlü tıbbi desteğe hazır olduğumuzu söyledim. İsrail'in saldırıları adım adım Lübnan’a doğru tırmandırmaya başladığını görüyoruz" ifadelerini kullandı. Fidan, Türkiye'deki siber güvenlik durumuna ilişkin ise şunları söyledi:

"Siber güvenlikle ilgili ülkemizde büyük bir farkındalık var. Ulaştırma Bakanlığı'nda kurumlarımız var ve MİT'te oldukça kabilyetli birimler var. Müstakil bir siber güvenlik çalışması önerisi hükümetimize getirildi. Cumhurbaşkanımız da bu konuda bir irade koydu. En kısa zamanda hayata geçirilmesini bekliyoruz."

"İSRAİL'İN BATI DESTEKLİ ÇILGINLIĞI DURDURULMALI"

Fidan, İsrail'deki "fanatik hükümetin" bütün tehditleri yok etme stratejisi güttüğünü, Gazze'de aşamalı strateji yürüttüğünü, şimdi bunu Lübnan'da hayata geçirdiğini söyleyerek, "Bunu Amerika'nın da desteğiyle yapıyor. Buna dur diyecek bir güç lazım" ifadelerini kullandı.

Ürdün ve Mısır'da savaş riskinin olduğunu ifade eden Fidan, Netanyahu'nun savaşı bölgeye yaymakta kararlı olduğunu söyleyerek, "İsrail'in Batı destekli bu çılgınlığı durdurulmalı" dedi. Fidan, şöyle devam etti:

"Dün Ürdün'deydik. Ürdün de kendisini bir askeri alarm düzeyine getirmiş durumunda. Netanyahu'nun Batı desteğiyle bölgede yürüttüğü Filistin topraklarının tamamını çalma projesi devam ediyor.

Şu anda İsrail'deki fanatik zihin, aklı selimden uzak, yok etmek üzere dizayn edilmiş bir politika uyguluyor, hükümet aşamalı strateji uyguluyor. Gazze'den sonra Lübnan'a geçiyor. Belki daha sonra başka hedeflere yönelecek. Bunu yaparken ABD desteğini de yanına alıyor. Uluslararası sistemin geç olmadan buna dur demesi gerekiyor. Bu çılgınlık sadece Filistinlilere zarar vermiyor, İsraillilerin de geleceğini ipotek altına alıyor."

ESAD İLE GÖRÜŞME

Bakan Fidan, Suriye meselesine ilişkin sorulara yanıt vererek, "Türkiye'nin istediği tarzda bir çözümün olması halinde diğer sorunları da Suriye’nin daha rahat çözeceğine inanıyorum" dedi. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşmeye hazır olduğuna yönelik açıklamalarını hatırlattı.

Erdoğan ve Esad arasında bir görüşmenin gerçekleşeceğini söyleyen Fidan, "Esad ile görüşmeye hazırız. Zaten görüşmeler bir süredir dolaylı yoldan yapılıyor" ifadelerini kullandı. Fidan devamında şunları söyledi: "İstihbari ve askeri çeşitli formatlarda görüştük. Bizim özellikle 2017'den itibaren Astana formatı ve Ruslarla yaptığımız askeri mutabakat neticesinde dondurulmuş bir savaş var artık, çatışma yok, sessİzilk ortamı var. O zamandan beri belli konuların kalıcı çözümüne yönelik adımlar atıması gerektiğini düşündük."

MÜLTECİ AÇIKLAMASI

Rejim ve muhaliflerin savaşında iki tarafın kendi anlaşabilecekleri bir siyasal çerçeve görmek istediklerini söyleyen Fidan, "Türkiye ile normalleşmeden önce yurtdışındaki milyonlarca Suriyeli mülteci düşünülmeli" dedi.