Hakan Fidan'dan Suriye açıklaması: "Yapıcı rol oynamaya devam edeceğiz"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da düzenlenen Türkiye-Özbekistan 4+4 Mekanizması Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Suriye'de yaşanan gelişmelere dair konuşan Fidan, hem 10 Mart hem 18 Ocak mutabakatını desteklediklerini söyledi ve şunları kaydetti:

"Biz 10 Mart Mutabakatı'nı nasıl desteklediysek 18 Ocak Mutabakatı'nı da destekliyoruz. Esas itibarıyla bizim baktığımız konu bir mutabakat olması. Yani Suriye'deki tarafların kendi iradesiyle bir mutabakatı kabullendikten sonra biz Türkiye olarak belli konularda rezervimiz olsa da aslında onu bir kenara bırakıp oluşan ortak mutabakatı desteklemeyi daha öncelikli bir politika olarak tercih ediyoruz. Onun için 18 Ocak'ta tarafların ulaşmış olduğu ve Ahmet Şara'nın da deklare ettiği bu mutabakatın ben kıymetli olduğunu düşünüyorum."

"KARARNAME İLE KÜRT KARDEŞLERİMİZİN HAKLARI VERİLDİ"

HTŞ öncülüğünde kurulan Şam yönetiminin geçici cumhurbaşkanı Colani (Ahmed Şara) tarafından yayımlanan "Kürt genelgesini" de olumlu bulduklarını vurgulayan Hakan Fidan, şöyle konuştu:

"Ahmet Şara tarafından çıkarılan kararnameyle gerçekten çok uzun yıllardır Esed döneminde belli konulardan mahrum edilmiş Kürt kardeşlerimizin haklarının verilmiş olması da fevkalade önemli. Hatırlayacak olursanız özellikle vatandaşlık verilmeyen birçok Kürt kardeşimizin vatandaşlığını alması için sivil savaş öncesi Esed döneminde de Cumhurbaşkanımızın o yönde girişimleri olmuştu. Bizler o dönemde özel temsilciyken müteaddit defalar gittiğimizde, her seferinde bu konuları gündeme getiriyorduk ama bu konular nihayete o dönem bizim çabalarımıza rağmen ulaşmamıştı."

Bakan Fidan, Türkiye'nin IŞİD ile mücadele etmeyi de sürdüreceğini belirtirken bu sabah erken saatlerde ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile de bir araya geldiklerini hatırlattı, Barrack'ın dün Şam'da yaptığı görüşmelere ilişkin izlenimlerini paylaştığını aktardı.

Fidan, dün gün boyu kritik görüşmeler olduğunu ifade ederek, "(Barrack) Her iki tarafla da görüştü ve her iki taraf da bu sefer üçlü bir araya gelerek Şam'da görüştü. SDG tarafı, Şam yönetimi ve Amerika'nın bir araya gelmesiyle yapılan görüşmeler oldu. Uzun görüşmeler. Bunlarla ilgili görüş teatisinde bulunduk. Türkiye'nin her zaman için yapıcı rol oynamaya devam edeceğinin altını çizdik. Onlar da bu konuları takdirle açıkçası karşılıyorlar. Bu konuda çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

"CUMHURBAŞKANIMIZ GAZZE KARARINI VERECEK"

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İsrail'in 2,5 yıldır devam ettirdiği soykırımı destekleyen ABD Başkanı Donald Trump tarafından 'Gazze'nin yeniden imarı ve güvenliğinden sorumlu Barış Kurulu'na' kurucu üye olarak davet edilmesi ve bundan sonra Gazze'deki sürecin nasıl işleyeceği sorusuna yanıt veren Fidan, devlet başkanları ve hükümet başkanları düzeyinde Barış Kurulu oluşturulduğunu ve buranın kuruluş şartı, sözleşmesinin olduğunu belirterek, "Bununla ilgili incelemelerimiz devam ediyor. Cumhurbaşkanımız herhalde çok kısa bir süre içerisinde bu konudaki kararlarını verecekler" ifadelerini kullandı.