Hakan Fidan'dan Trump-Erdoğan görüşmesine ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya Diplomasi Forumu'nun kapanış töreninde yaptığı konuşmada basın mensuplarının sorularını cevapladı

Hakan Fidan, ABD Başkanı Donald Trump'ın planlanan ziyareti hakkında da konuştu.

Fidan, "Kesinleşen bir husus yok. Bu konularda çalışmalarımız devam ediyor. Görüşme ABD'de mi olacak Türkiye'de mi olacak bunlar halihazırda bakanlıklarımız arasında çalışması devam eden konular" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN SURİYE'Yİ ZİYARET EDECEK Mİ?



AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'yi ziyaret edip etmeyeceğine yönelik soru üzerine Bakan Fidan, "Cumhurbaşkanımızın genel olarak böyle bir niyeti var. Biz şartlar üzerinde çalışıyoruz. Şartlar sağlandığında kendileri de Suriye'yi ziyaret etmek istiyorlar" diye konuştu.