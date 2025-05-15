Hakan Fidan'dan YPG açıklaması: Askerî yapısı çözülmeli, henüz atılan bir adım yok

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya'da düzenlenen NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları toplantısının ardından basın toplantısı düzenliyor.

Suriye'deki duruma ilişkin konuşan Fidan, şunları söyledi:

"Suriye'de istikrar ve güven sağlanmalı. İsrail'in saldırıları Suriye için ciddi istikrar tehlikelerine yol açmaktadır. Suriye'nin istikrarsızlaşması kimsenin faydasına değildir. Dürziler dahil Suriye'deki herkesin güvenliğinden Şam hükümeti sorumludur."

Bugün İstanbul Dolmabahçe'de Ukrayna ve Rusya arasındaki barış müzakerelerinden bahseden Fidan, "Her ilki trafından da ateşkes için farklı düşünceleri var. Belli bir aşamaya gelmiş durumda. Bizim bu sürece devam etmemiz lazım. Her iki tarafın da belli tavizler vererek barış yolunda adım atmasını sağlamamız lazım" diye konuştu.

"YPG'NİN ASKERİ YAPILARI ÇÖZÜLMELİ"

Fidan, SDG'nin geleceği hakkında ise şöyle konuştu:

"SGD ve Şam arasında imzalanan 8 maddelik protokolü biz desteklemiştik. Suriye'de yaşayan Kürt kardeşlerimizin anayasal eşit vatandaşlık perspektifinde bütün haklardan yararlanmasının doğru olduğunu söylemiştik. YPG'nin askeri yapıları çözülmeli. Suriye'deki orduya her şeyi teslim etmesi gerek. YPG'nin atması gereken adımlar atmadığını görüyoruz. Şu ana kadar YPG tarafından atılan bir adım yok. Bu adımların hayata geçmesini bekliyoruz."

Bakan Fidan, Suriye'ye yönelik ABD yaptırımlarının kaldırılmasına yönelik açıklamalar hakkında ise şu değerlendirmede bulundu:

"Suriye konusundaki çabalarımızı biliyorsunuz. Suriye'ye karşı yaptırımların kaldırılması da en üst ağızdan telafuz edilmiş oldu. Sayın Rubio da bugün anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile yaptığı görüşmelerde Suriye'ye yaptırımların kaldırılmasını talebini getirdi. Trump da bu kararında Cumhurbaşkanımızın etkili olduğunu söyledi. Dün liderler düzeyinde alınan kararların prensipte nasıl yapılacağını ele alacağız. Suriye'de takip edilmesi gereken birçok husus var."