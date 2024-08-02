Hakan Fidan, Halid Meşal ile görüştü

Suikast sonucu öldürülen Hamas lideri İsmail Haniye'nin cenazesi için Katar'a giden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas'ın Haniye'den önceki Siyasi Büro Başkanı Halid Meşal ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Tahran'da uğradığı suikast sonucu öldürülen Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin cenaze törenine katılmak üzere Katar'ın başkenti Doha'ya gitti.

Fidan, Hamas'ın bir önceki siyasi lideri Halid Meşal ile de görüştü.

Görüşmede Haniye'nin oğulları Abdüsselam ve Hemmam da yer aldı.

Görüşmeyle ilgili Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabında da paylaşım yapıldı.