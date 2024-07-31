Hakan Fidan: "Haniye barışa olan inancını bir an olsun yitirmedi"

Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da öldürülmesine ilişkin açıklamada bulundu. Fidam, "Yaşamını Filistin davasına, Filistin’e barış ve huzur gelmesine adamıştı. Ateşkes sağlanması için son dönemde harcadığı çabanın şahidiyiz. Aziz hatırası, Filistin halkının haklı davasında yaşayacaktır" açıklaması yaptı.

Hamas lideri İsmail Haniye'nin, İran'ın başkenti Tahran'da kaldığı konutunda havadan atılan bir mermiyle hedef alınarak öldürüldüğü bildirildi.

İran'da cumhurbaşkanı seçimini kazanan Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere yarın Tahran'a giden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye’nin öldürülmesi ile ilgili açıklama yaptı. Fidan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Şanlı Filistin direnişinin sembolü haline dönüşmüş bir şahsiyetti. Aziz hatırası, Filistin halkının haklı davasında yaşayacaktır" ifadelerini kullandı.

Fidan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Değerli Kardeşim İsmail Haniye’nin İran’da şehit edildiğini derin bir üzüntüyle öğrendim.

Yaşamını Filistin davasına, Filistin’e barış ve huzur gelmesine adamıştı. Ateşkes sağlanması için son dönemde harcadığı çabanın şahidiyiz. Aile fertleri İsrail tarafından katledildiğinde dahi barışa olan inancını bir an olsun yitirmedi.

İsmail Haniye, şanlı Filistin direnişinin sembolü haline dönüşmüş bir şahsiyetti. Aziz hatırası, Filistin halkının haklı davasında yaşayacaktır.

Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun."