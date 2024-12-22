Hakan Fidan, HTŞ lideri Colani ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye’nin başkenti Şam’da Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) lideri Ebu Muhammed el-Colani bir araya geldi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan, Şam'a yaptığı ziyaret kapsamında Colani ile görüştü.

Görüşmede Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu ve Suriye geçici hükümetinin Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Esaad Hasan Şeyban da yer aldı.