Hakan Fidan ile Aliyev Bakü'de görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, çalışma ziyareti kapsamında bulunduğu Bakü'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından kabul edildiği bildirildi.

Bakan Fidan, Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile de görüşecek. Görüşmede ikili siyasi, askeri, ekonomik, ticari, ulaştırma ve enerji konularının ele alınması öngörülüyor.

Dışişleri Bakanı Fidan'ın, mevkidaşı Bayramov'la ayrıca Azerbaycan-Ermenistan barış süreci başta olmak üzere, Suriye, Gazze ve Ukrayna'daki gelişmeler gibi yakın bölgedeki meseleler ve küresel konularda da görüş alışverişinde bulunması bekleniyor.