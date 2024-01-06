Hakan Fidan ile Antony Blinken Vahdettin Köşkü’nde görüşüyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dün akşam İstanbul'a gelen ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile Vahdettin Köşkü’nde görüşüyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken arasındaki görüşme başladı.

Vahdettin Köşkü'ndeki görüşmenin ardından Blinken'ın AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de görüşmesi bekleniyor.

4. BÖLGE TURU

Blinken, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 4. kez bölge turuna çıktı.

Bölge turu kapsamında ilk olarak İstanbul'a gelen Blinken'ın buradan Yunanistan'a geçmesi bekleniyor.

Blinken, Yunanistan'ın ardından Ürdün, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, İsrail, Filistin ve Mısır'ı da ziyaret ederek temaslarda bulunacak.