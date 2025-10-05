Giriş / Abone Ol
  • 05.10.2025 23:34
  • Giriş: 05.10.2025 23:34
  • Güncelleme: 05.10.2025 23:36
Kaynak: ANKA
Hakan Fidan ile Katar Başbakanı Abdurrahman Al Sani telefonda görüştü
FOTOĞRAF: ANKA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bakan Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Gazze’de ateşkes sağlanmasına yönelik planın uygulanmasıyla ilgili konular ele alındı.

