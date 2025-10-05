Hakan Fidan ile Katar Başbakanı Abdurrahman Al Sani telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bakan Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Gazze’de ateşkes sağlanmasına yönelik planın uygulanmasıyla ilgili konular ele alındı.