Hakan Fidan, İngiltere'ye gidiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 23-24 Nisan'da İngiltere'ye ziyaret düzenleyecek.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, İngiltere'ye yapacağı ziyarette, İngiltere Dışişleri, İngiliz Milletler Topluluğu ve Kalkınma Bakanı Yvette Cooper, İngiltere Parlamentosu üyeleri ve diğer yetkililerle görüşecek.

Londra ziyareti kapsamında ayrıca, Bakan Fidan, Oxford Üniversitesi Küresel Tarih Merkezi ve Küresel Düzen Programı ev sahipliğinde yapılacak etkinlikte hitapta bulunacak ve İngiltere'de yaşayan Türkiye vatandaşları ve iş insanlarıyla bir araya gelecek.

Fidan'ın yapacağı görüşmelerde, Türkiye ile İngiltere arasındaki ikili ilişkilerin çok boyutlu biçimde derinleştirilmesine yönelik çabaları ele alması bekleniyor.

Serbest Ticaret Anlaşması'nın güncellenmesine yönelik müzakerelere dikkati çekecek Fidan, Türkiye vatandaşlarının İngiltere'de süresiz oturum başvurularında yaşanan gecikmelerin yarattığı mağduriyetlere dikkati çekmesi planlanıyor.

Fidan, nükleer enerji ve yenilenebilir enerji de dahil olmak üzere, iki ülke arasında enerji alanına değinmesi bekleniyor.

Fidan, Avrupa Birliği'nin güvenlik ve savunma alanındaki girişimlerini NATO ile yakın eş güdüm içinde yürütmesine dikkati çekecek, İran ile ABD arasında Pakistan'ın arabuluculuğunda süren ve kritik bir aşamaya gelinen müzakereler ile Hürmüz Boğazı’na yönelik gelişmeleri ele alacak.

Türkiye'nin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın barışla sona erdirilmesine yönelik diplomatik çabaları yineleyecek Fidan, İsrail'in Gazze'deki ateşkes sürecini ve iki devletli çözüm perspektifini zayıflatmaya yönelik girişimleri karşısında, uluslararası toplumun ilkeli, kararlı ve ortak bir tutum sergilemesinin zaruri olduğunu vurgulayacak.