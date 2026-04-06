Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile görüştü.

AA'nın aktardığına göre telefonda yapılan görüşmede İsrail ve ABD'nin İran'a açtığı savaşın gidişatı ve bölgedeki diğer gelişmeler ele alındı.

Görüşmeye ilişkin henüz Bakanlıktan açıklama yapılmadı.

Öte yandan İran'ın, Pakistan tarafından hazırlanan 2 aşamalı ateşkes planının ana hatlarını kabul ettiği ancak Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmaya yönelik 'acil adımı' reddettiği belirtiliyor.