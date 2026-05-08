Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın İranlı mevkidaşı Arakçi ile görüştüğü bildirildi. Görüşmede süregelen çatışmalar ve devam eden müzakereler ele alındı.

  • 08.05.2026 19:22
  • Giriş: 08.05.2026 19:22
  • Güncelleme: 08.05.2026 19:25
Kaynak: DHA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefonda görüştü.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İran ve ABD arasında devam eden müzakerelerde gelinen nokta ele alındı.

