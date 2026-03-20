Hakan Fidan: İran'ın bölge ülkelerine saldırmasını haklı kılacak bir şey yok

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "İran'ın, kendisi vuruluyor ama bölge ülkelerine saldırmasını haklı kılacak bir şey yok. Buradaki bölünmeyi daha da arttırıyor, savaşı yaygınlaştırıyor ve krizi derinleştiriyor. İran'a da bu konuda sorumlu bir ülke devleti olarak elimizden gelen en arkadaşça, dostça nasihatleri de sürekli veriyoruz" dedi.

Bakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Doha'daki ortak basın toplantısında konuştu.

Fidan, "Gerekçesi ne olursa olsun, İran'ın bölge ülkelerine yönelik gerçekleştirdiği saldırılar, bölgesel istikrarın temellerine kastetmektedir ve kabul edilemez niteliktedir" diyerek, bu saldırıların ne İran'ın ne de bölgedeki diğer ülkelerin işine yaradığını söyledi.

İRAN'IN KÖRFEZ'DEKİ SALDIRILARI

İran'a yapılan saldırılar ne kadar yanlışsa, İran'ın herhangi bir gerekçe olmadan bölge ülkelerine yaptığı saldırıların da bir o kadar yanlış olduğunu vurgulayan Fidan, şöyle devam etti:

"Bölge ülkeleri arasında onarılması güç, kalıcı kırılmalara yol açacak bu saldırıların ve tırmanışın derhal durdurulması gerektiğini İranlı muhataplarımıza, her düzeydeki temaslarımıza her zaman net bir biçimde ifade ediyoruz. Aynı şekilde seyrüsefer ve deniz güvenliğini tehdit eden eylemlerden kaçınılması gerektiğini de vurguluyoruz."

Fidan, Türkiye'nin bu kriz karşısında tutumunun net olduğunu dile getirerek, "Komşu coğrafyaları hedef alan her türlü eylemi reddederken bölgedeki istikrarsızlıktan beslenen İsrail'in kendi suçlarını ve işgalci politikalarını yaratılan bu bölgesel çatışma perdesi ardında aklama teşebbüslerine de asla müsaade edilmemelidir" dedi.

İSRAİL, GAZZE'DEKİ ATEŞKES İHLALLERİNİ SÜRDÜRÜYOR

Türkiye ve Katar'ın, barışın tesisi için diyalog kanallarının açık tutulmasının ve tarafların endişelerinin müzakere zemininde ele alınmasının elzem olduğu hususunda hemfikir olduğunu belirten Fidan, şunları söyledi:

"Diğer taraftan, savaşın uluslararası toplumun dikkatini Filistin'den ve Gazze'deki trajediden uzaklaştırmaması gerektiğine dikkat çekmekteyiz. İsrail, yaratılan bu kaosu fırsat bilerek ateşkes ihlallerini pervasızca sürdürmektedir. Sahadaki durum vahametini korumaktadır."

Fidan, ateşkesin sağlandığı tarihten bu yana 700'e yakın Filistinlinin hayatını kaybettiğine işaret ederek, "Batı Şeria'dan da her gün yeni olumsuz haberler gelmektedir. Doğu Kudüs'te başta Mescid-i Aksa olmak üzere, kutsal mekanlara girişlerin kısıtlanmasına ve tarihi statükoyu bozmaya yönelik İsrail eylemlerini de şiddetle kınıyoruz" diye konuştu.

İsrail'in, Gazze'de uyguladığı işgal ve yıkım politikasını Lübnan'da da hayata geçirmeye başladığının altını çizen Fidan, "Uluslararası toplum İsrail'in oldubitti üzerine kurguladığı bu fırsatçı politikalarına karşı gerekli sorumluluğu üstlenmeli ve İsrail'in yayılmacılığına set çekmelidir. Bölgede gerçek ve sürdürülebilir güvenliğin yegane anahtarı Filistin halkıyla adil ve onurlu bir barışın tesis edilmesidir" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE VE KATAR İLİŞKİLERİ

Fidan, Türkiye ve Katar ilişkileine yönelik de şunları kaydetti:

"Türkiye ve Katar, çetin sınamaları sarsılmaz bir dayanışmayla aşan, bu yönde her seferinde kuvvetli bir ortak irade ortaya koyan iki kardeş ülke olagelmiştir. Bugüne dek her badirede sergilediğimiz bu omuz omuza duruşu önümüzdeki dönemde de aynı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. İlişkilerimizi bilhassa savunma sanayi alanında atacağımız yeni ve somut adımlarla daha da ileriye taşıma hususunda hemfikiriz."

Fidan, İran'la konuşurken savaşın yaygınlaşmamasını temin etmeye çalıştıklarını dile getirerek, şunları söyledi:

"İran'ın, kendisi vuruluyor ama bölge ülkelerine saldırmasını haklı kılacak bir şey yok. Buradaki bölünmeyi daha da arttırıyor, savaşı yaygınlaştırıyor ve krizi derinleştiriyor. İran'a da bu konuda sorumlu bir ülke devleti olarak elimizden gelen en arkadaşça, dostça nasihatleri de sürekli veriyoruz. Hem İran'ın menfaati için, hem bölgenin menfaati için."

"İRAN'I DİNLEDİK, GEREKLİ CEVAPLARI DA VERDİK"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefonda görüştüğünü belirten Fidan, şunları kaydetti:

"Şöyle bir diyalog oldu, 'Sen şimdi bizi arıyorsun, yukarıdan da füzeler geliyor. Riyad'da az önce füzeler vuruldu. Bari toplantının yapıldığı zaman füze göndermeyin Riyad'a.' Onlar da tabii kendilerince kendi diplomatik pozisyonlarının belli ortamlarda dikkate alınmasını istiyorlar. Onları da dinledik. Gerekli cevapları verdik. Biz onlara yapılan saldırıyı haklı bulmuyoruz ama onların da bölge ülkelerine yaptıkları saldırıyı haklı bulmuyoruz. Bir yanlış başka bir yanlışa gitmemeli."

Fidan, İran'ın çatışmayı yaygınlaştırma yolunu tercih etmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Bu konudaki çalışmalarımız devam edecek" dedi.